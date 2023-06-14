В Братске зафиксировано массовое отравление шаурмой. С жалобами на ухудшение самочувствия обратились более 35 человек. Редакция «Рамблера» собрала главные новости по данной теме к этому часу.

Число жертв отравления

Пресс-служба СУСК РФ по Иркутской области сообщила о госпитализации 11 человек, передает РИА Новости.

До этого губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что в Братске десять человек, среди которых пять детей, госпитализировали после посещения кафе. Утверждалось, что первый вызов приняли во вторник утром. После этого в скорую поступило еще больше десятка звонков в течение дня.

По данным следствия, в медучреждения Братска за два дня после употребления шаурмы с жалобами на ухудшение самочувствия обратились более 35 человек.

В результате 11 человек были помещены в больницу. Среди них - 5 несовершеннолетних. Как стало известно, все они были посетителями кафе «Шаурму хочу».

Что было предпринято после выявления массового отравления

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).

На место прибыли следователи, сотрудники полиции, территориального отдела Роспотребнадзора, центра гигиены и эпидемиологии.

Специалистам уже удалось взять пробы с продуктов питания, кухонных приборов и техники. Следователи изъяли гриль-печи, документацию персонала кафе.