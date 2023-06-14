В Сочи две реки вышли из берегов после ливней. Также оказались размыты два моста, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.

"Из берегов вышли две реки: Мзымта и Мацеста. Размыты два автомобильных моста", - рассказали в пресс-службе.

Объездные пути в районе этих мостов организованы через село Прогресс.

В настоящее время для ликвидации последствий подтопления задействованы силы Южного регионального поисково-спасательного отряда. Управление госинспекции по маломерным судам патрулирует береговую линию, работает техника и сотрудники пожарного спасательного отряда главного управления.