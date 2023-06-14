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В Сочи две реки вышли из берегов

В Сочи две реки вышли из берегов после ливней. Также оказались размыты два моста, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.

В Сочи две реки вышли из берегов
© РИА Новости

"Из берегов вышли две реки: Мзымта и Мацеста. Размыты два автомобильных моста", - рассказали в пресс-службе.

Объездные пути в районе этих мостов организованы через село Прогресс.

В настоящее время для ликвидации последствий подтопления задействованы силы Южного регионального поисково-спасательного отряда. Управление госинспекции по маломерным судам патрулирует береговую линию, работает техника и сотрудники пожарного спасательного отряда главного управления.

Мацеста подтопила придомовые территории и дороги. Поврежден газопровод. В ликвидации последствий непогоды в Сочи задействованы 222 человека и 42 единицы техники.

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