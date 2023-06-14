Москвич набросился с ножом на близких, а затем забаррикадировался в квартире и пригрозил самоубийством. Об этом пишет Baza.

Инцидент произошел на Южнобутовской улице на юго-западе столицы.

По данным канала, сначала в квартире одного из местных жителей произошел конфликт. Мужчина поссорился с женой, и та захотела разорвать отношения с супругом. Тогда россиянин взял нож и ранил их общую дочь, угрожая партнерше. Женщине выхватила оружие из его рук, но получила ранение. В итоге ей удалось освободить ребенка и выбежать вместе с ним из квартиры.

Позже на место прибыли полицейские, но к этому моменту нападавший уже закрылся в помещении. Как сообщается, он вылез на балкон и свесил ноги на улицу.