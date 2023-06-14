В Братске Роспотребнадзор проверяет шаурму, которой отравились более 35 человек

Роспотребнадзор взял пробы шаурмы, из-за которой отравление получили десятки человек
Роспотребнадзор взял пробы шаурмы, из-за которой отравление получили десятки человек в городе Братске Иркутской области, сообщает РИА Новости.
«Специалистами Роспотребнадзора незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, в рамках которого в кафе отобраны для лабораторных исследований пробы пищевой продукции, воды, смывы с объектов окружающей среды. Материалы находятся в работе», — указано в сообщении.
Кроме того, в Роспотребнадзоре сообщили, что через суд собираются остановить работу кафе «Шаурму хочу». Пострадавшие в беседе с «Газетой.Ru» отметили, что изначально не почувствовали ничего странного во вкусе.
«Самочувствие ужасное. Тошнота, головокружение, теряла сознание, понос, озноб, температура 38.4 и крутит желудок и кишечник. Обратилась (в больницу), сейчас сижу на приеме, будут класть в палату. Ничего не чувствовала (странного)», — рассказала одна из них.