14-летняя школьница умерла на Урале после выпитого пива

В Свердловской области в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга 14-летняя школьница пришла к знакомому в гости и выпила крепкого пива, в результате несовершеннолетняя скончалась. Об этом сообщает Shot.

Установлено, что девочка была у знакомого на съемной квартире и там попробовала алкогольный напиток.

«Девочка пожаловалась на плохое самочувствие и пошла в соседнюю комнату полежать. Уже ночью друг обнаружил, что она тяжело дышит, и вызвал ей скорую — приехавшие на место врачи констатировали смерть», — добавили в издании.

Во время следственных действий выяснилось, что причиной смерти ученицы могли стать таблетки «Анафранил» (антидепрессивное средство). Именно указанный препарат несовместим со спиртным.

На теле подростка не было следов насильственной смерти. На учете в ПДН школьница не числилась.