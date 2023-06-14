Подросток попал под следствие ФСБ за обучение навыкам терактов

Следователь ФСБ возбудил уголовное дело против 15-летнего школьника из Свердловской области из-за его обучения террористическим навыкам. Об этом сообщает Baza.

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У школьника дома был проведен обыск, в результате которого силовики нашли в телефоне подозреваемого «Руководство по начальной военной подготовке», инструкции по тактике проведения терактов и изготовлению взрывчатых веществ.

По версии следствия, школьник начал свое обучение с октября 2022 года. Он также был подписан на экстремистские каналы в мессенджере.