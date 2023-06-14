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Российский подросток попал под следствие ФСБ за обучение навыкам терактов

Следователь ФСБ возбудил уголовное дело против 15-летнего школьника из Свердловской области из-за его обучения террористическим навыкам. Об этом сообщает Baza.

Подросток попал под следствие ФСБ за обучение навыкам терактов
© Lenta.ru

У школьника дома был проведен обыск, в результате которого силовики нашли в телефоне подозреваемого «Руководство по начальной военной подготовке», инструкции по тактике проведения терактов и изготовлению взрывчатых веществ.

По версии следствия, школьник начал свое обучение с октября 2022 года. Он также был подписан на экстремистские каналы в мессенджере.

Оперативники выявили подростка в апреле, но известно о нем стало только сейчас. Школьник стал фигурантом уголовного дела по статье 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»).

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