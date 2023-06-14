$83.64+1.0090.39+1.38

Россияне массово отравились шаурмой

В Братске Иркутской области произошло массовое отравление шаурмой — за медицинской помощью обратились более 35 человек. Об этом в среду, 14 июня, Следственного комитета.

Россияне массово отравились шаурмой
© globallookpress.com

По данным следователей, блюдо, после которого у россиян ухудшилось самочувствие, было куплено в кафе быстрого питания «Шаурму хочу». С диагнозом «острая кишечная инфекция» госпитализированы 11 человек, пятеро из них дети. Возбуждено уголовное дело о производстве, хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Специалисты взяли на анализы пробы с продуктов, кухонных приборов и техники в кафе, изъяты гриль-печи и документация. Все работники направлены на бактериологическое исследование.

Ранее в июне в Верхней Пышме Свердловской области были зафиксированы случаи массового отравления детей в столовой школы № 33. Там кормили ребят из ближайших лагерей.

3
Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТестыВидеоФото
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители