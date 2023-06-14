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Река Мацеста вышла из берегов в Сочи

Ранним утром 14 июня в Сочи из-за ливней вышла из берегов река Мацеста. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Река Мацеста вышла из берегов в Сочи
© T.me/opershtab23

В Хостинском районе оказались подтоплены дороги, автомобили, цокольные помещения и первые этажи зданий.

По данным администрации Сочи, в ночь на 14 июня в районе выпало не менее 15 миллиметров осадков.

В городе включили сирены для оповещения жителей домов, расположенных вдоль русла реки, и их возможной эвакуации. Власти города предупредили, что ливни с грозами и градом продолжатся и в среду, 14 июня, есть риск схода селей - потоков, состоящих из смеси воды и обломков горных пород.

Также стихия повредила сети газопровода. Их восстановлением занимаются аварийные бригады. Работники экстренных служб расчищают автомобильные дороги и пешеходные маршруты.

Ранее на Алтае вышла из берегов река Бия. Дороги, приусадебные участки и несколько домов в близлежащих селах оказались подтоплены.

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