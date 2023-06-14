В Иркутской области из-за отравления в кафе госпитализировали 10 человек

"Медики сообщили, что все остальные обратившиеся в состоянии легкой и средней степени тяжести получают лечение амбулаторно. Врачи в полном объеме оказывают всю необходимую помощь. Вся информация передана в управление Роспотребнадзора по Иркутской области. Необходимо разобраться, что именно стало причиной массового отравления, кто в этом виновен. Держу ситуацию на личном контроле", - пояснил Кобзев.