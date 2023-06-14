В Иркутской области из-за отравления в кафе госпитализировали 10 человек
В больницы Братска госпитализированы 10 человек, среди них пятеро детей, после отравления в кафе. Об этом в среду в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
"Массовое отравление в Братске. 10 человек госпитализировали после посещения кафе. Пятеро из них - дети, они сейчас находятся в Братской детской клинической больнице. Пятеро взрослых проходят лечение в инфекционном отделении больницы №5. Количество нуждающихся в медицинской помощи уточняется", - написал Кобзев.
По словам главы региона, первый вызов был принят утром 13 июня, позднее в течение дня еще поступило больше десятка звонков в скорую.
"Медики сообщили, что все остальные обратившиеся в состоянии легкой и средней степени тяжести получают лечение амбулаторно. Врачи в полном объеме оказывают всю необходимую помощь. Вся информация передана в управление Роспотребнадзора по Иркутской области. Необходимо разобраться, что именно стало причиной массового отравления, кто в этом виновен. Держу ситуацию на личном контроле", - пояснил Кобзев.