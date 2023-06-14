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В Японии в результате стрельбы на военном полигоне погиб один человек

По крайней мере один человек погиб в результате стрельбы, произошедшей в среду на базе Сил самообороны Японии в префектуре Гифу. Об этом сообщил телеканал NHK.

В Японии в результате стрельбы на военном полигоне погиб один человек
© ТАСС

Отмечается, что один из трех раненых военнослужащих умер в больнице, не приходя в сознание. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии, в настоящее время за его жизнь борются врачи.

В среду 18-летний военнослужащий Сил самообороны Японии открыл огонь по сослуживцам из автоматической винтовки во время стрельб на военном полигоне в префектуре Гифу. Мужчина был задержан, о мотивах его поступка не сообщается.

На месте работают экстренные службы и правоохранительные органы, выясняются дополнительные обстоятельства случившегося. Подчеркивается, что все пострадавшие военные.

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