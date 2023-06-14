Сбербанк предупредил о новом приеме банковских мошенников

Мошенники стали отправлять своим жертвам через поддельные удостоверения банковских сотрудников, чтобы втереться в доверие. Об этом в среду, 14 июня, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

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— Один из способов, который используют злоумышленники, чтобы сделать обман более убедительным, — отправка клиенту через мессенджер поддельных документов, которые якобы подтверждают то, что говорит злоумышленник, — рассказал он.

По словам Кузнецова, это все же нельзя назвать принципиально новой схемой мошенников, речь идет о выявлении новых разновидностей старых схем, передает РИА Новости.

Злоумышленники начали применять новую схему обмана россиян. Они создают сайты, которые якобы помогают вернуть деньги, однако вместо этого добывают данные банковских карт или заставляют взять кредит.

Еще один способ мошенничества назвал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, злоумышленники научились усыплять бдительность жертв, пытаясь мимикрировать под родственников и других близких людей.