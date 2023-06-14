Уровень воды в Алешках и Голой Пристани снизился почти до нуля

Уровень воды в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах Херсонской области снизился почти до нулевой отметки и составляет 0,1 и 0,25 метра соответственно. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Сальдо.

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Глава региона также отметил, что уровень воды в Новокаховском городском округе за сутки не изменился. Сейчас он составляет 5 метров.

Напомним, 6 июня в результате действий боевиков разрушилась Каховская ГЭС. Затопленными оказались многие населенные пункты.