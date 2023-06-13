В Харьковской области раздаются взрывы, объявлена воздушная тревога

В Харьковской области объявлена воздушная тревога. Это следует из данных официального ресурса по оповещению граждан.

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник и утром в ряде областей Украины произошли взрывы. Украинское издание "Страна" (заблокировано в РФ) рассказало о взрывах в Днепропетровской области и о вероятной работе ПВО, сославшись на информацию пользователей соцсетей о наличии воздушных целей.