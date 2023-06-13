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В Харьковской области раздаются взрывы, объявлена воздушная тревога

В Харьковской области объявлена воздушная тревога. Это следует из данных официального ресурса по оповещению граждан.

В Харьковской области раздаются взрывы, объявлена воздушная тревога
© РИА Новости

Украинское издание "Зеркало недели" сообщает о взрывах в Купянском районе.

Помимо этого, тревога объявлена в контролируемых украинской стороной районах Запорожской области.

На территории санатория Минобороны РФ в Подмосковье упал дрон с камерой

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник и утром в ряде областей Украины произошли взрывы. Украинское издание "Страна" (заблокировано в РФ) рассказало о взрывах в Днепропетровской области и о вероятной работе ПВО, сославшись на информацию пользователей соцсетей о наличии воздушных целей.

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