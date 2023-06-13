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Mash: выброшенную партию "Мистер сидра" обнаружили в свободном доступе в Краснодаре

В Краснодаре обнаружена выброшенная партия алкогольного напитка «Мистер сидр». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Партию «Мистера сидра» нашли рядом с продуктовой базой в Краснодаре
© Соцсети

По информации источника, опубликовавшего фотографии с места, коробки с напитком лежат в свободном доступе неподалеку от продуктовой базы. Рядом с тарой также найдены документы, что внутри находятся бутылки «Лето сидр шампань» производства ООО «Анди» из Самарской области, где производили напиток «Мистер сидр».

10 июня, как пишет Telegram-канал, местный житель обратился в полицию с заявлением об обнаружении находки, однако коробки продолжаются находиться на месте. При этом, по его словам, бутылок становится меньше.

Ранее суд в Самаре арестовал троих фигурантов дела о краже спирта для «Мистера сидра» у МВД.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что после проверки почти 1,7 тыс. точек напиток «Мистер сидр» не обнаружили в Москве.

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