Партию «Мистера сидра» нашли рядом с продуктовой базой в Краснодаре

В Краснодаре обнаружена выброшенная партия алкогольного напитка «Мистер сидр». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По информации источника, опубликовавшего фотографии с места, коробки с напитком лежат в свободном доступе неподалеку от продуктовой базы. Рядом с тарой также найдены документы, что внутри находятся бутылки «Лето сидр шампань» производства ООО «Анди» из Самарской области, где производили напиток «Мистер сидр».

10 июня, как пишет Telegram-канал, местный житель обратился в полицию с заявлением об обнаружении находки, однако коробки продолжаются находиться на месте. При этом, по его словам, бутылок становится меньше.

Ранее суд в Самаре арестовал троих фигурантов дела о краже спирта для «Мистера сидра» у МВД.