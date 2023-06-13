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СК подозревает погибшую после падения из окна певицу Кутурову в покушении на жизнь дочери

В Саранске возбуждено уголовно дело после смерти бывшей солистки музыкальной группы "Росичи" Елизаветы Кутуровой, которая выпала из окна десятого этажа вместе с пятилетней дочерью. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

СК заподозрил погибшую после падения из окна певицу в покушении на жизнь дочери
© Елизавета Кутурова/VK

Тело 34-летней Кутуровой было обнаружено возле многоэтажного дома. Ее дочь доставили в больницу, она находится в реанимации. Следствие устанавливает причины и обстоятельства случившегося. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство ребенка. Приоритетная версия правоохранителей - совершение преступления Кутуровой в отношении своей дочери.

Ранее сообщалось, что, по информации издания "Столица С", первой из окна выпала дочь бывшей артистки. После упала сама Кутурова, она скончалась на месте. Известно, что женщина за день до случившегося удалила аккаунт в соцсетях. Ее супруг в это время находился в Москве.

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