СК заподозрил погибшую после падения из окна певицу в покушении на жизнь дочери

В Саранске возбуждено уголовно дело после смерти бывшей солистки музыкальной группы "Росичи" Елизаветы Кутуровой, которая выпала из окна десятого этажа вместе с пятилетней дочерью. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

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Тело 34-летней Кутуровой было обнаружено возле многоэтажного дома. Ее дочь доставили в больницу, она находится в реанимации. Следствие устанавливает причины и обстоятельства случившегося. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство ребенка. Приоритетная версия правоохранителей - совершение преступления Кутуровой в отношении своей дочери.