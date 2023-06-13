Путин анонсировал отправку сжегшего Коран в колонию мусульманского региона

Россиянин, виновный в сжигании Корана, будет отправлен для отбывания наказания в колонию мусульманского региона. Эту меру анонсировал президент России Владимир Путин , пишет ТАСС.

Глава государства также заявил, что уголовное дело Никиты Журавеля было передано для расследования региональному Следственному комитету Чечни.

«И отбывать наказание будут, как было заявлено министром юстиции [ Константином Чуйченко ], в местах лишения свободы, расположенных в одном из регионов РФ с преимущественно мусульманским населением», — сказал Путин.

Ранее Журавеля доставили в Чечню, где возле СИЗО его встретили возмущенные горожане с плакатами «Руки прочь от Корана». Один из местных жителей подчеркнул, что жители чеченцы не дадут в обиду традиционные ценности.