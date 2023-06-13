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Спортсмен Александр Рудаков с женой найдены мёртвыми в Рязани

В понедельник, 12 июня, на съёмной квартире в Дашково-Песочне нашли мёртвыми призёра чемпионата России по универсальному бою Александра Рудакова и его жену. У них осталась пятилетняя дочь, сообщает телеграм-канал «Усы Куракиной».

Спортсмен Александр Рудаков с женой найдены мертвыми в Рязани
© МИНСПОРТ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Тела супругов были найдены в их квартиры. Причина смерти не называется.

Дверь смогла открыть 5-летняя дочь, которая позвонила соседям и сказала, что хочет есть, а её родители уснули и не отвечают.

Похороны пройдёт 14 июня в родном селе жены спортсмена.

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