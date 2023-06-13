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Около 200 человек эвакуировано из пятиэтажки в Красноярске, где загорелась кровля

Пожар площадью более 200 кв. м на кровле пятиэтажного дома произошел в Красноярске - эвакуировано около 200 человек. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Около 200 человек эвакуировано из загоревшейся в Красноярске пятиэтажки
© ТАСС

"В Красноярске в жилом пятиэтажном доме коридорного типа в микрорайоне "Зеленая Роща" загорелась кровля. Предварительная площадь пожара составила 210 кв. м", - сообщили в МЧС.

По данным ведомства, из дома в данный момент эвакуировано около 200 человек, из которых 50 детей.

"Информация о пострадавших не поступала", - пояснили в пресс-службе.

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