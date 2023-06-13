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ФСБ поймала россиянина на незаконной сделке с полутора килограммами золота

Сотрудники ФСБ задержали жителя поселка Усть-Омчуг Магаданской области, который решил незаконно купить полтора килограмма промышленного золота на сумму 6,5 миллиона рублей. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе областного управления ФСБ.

ФСБ поймала россиянина на незаконной сделке с полутора килограммами золота
© РИА Новости

Подозреваемый был пойман спецслужбами во время незаконной сделки. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 191 УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов»). По ней мужчину могут отправить на принудительные работы на пять лет или лишить свободы на тот же срок.

Ранее в Мотыгинском районе Красноярского края полицейские остановили автомобиль, в котором обнаружили 11 свертков с золотосодержащим концентратом. За рулем был работник российского золотодобывающего рудника. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража») и статье 191 УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов»).

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