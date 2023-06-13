ФСБ поймала россиянина на незаконной сделке с полутора килограммами золота

Подозреваемый был пойман спецслужбами во время незаконной сделки. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 191 УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов»). По ней мужчину могут отправить на принудительные работы на пять лет или лишить свободы на тот же срок.