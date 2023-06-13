В Кемеровской области горит крыша супермаркета

"Г. Березовский, ул. Мира (одноэтажное здание с пристройкой). На момент сообщения горела крыша магазина по всей площади, люди из здания вышли. Время сообщения - 18:23 (14:23 мск - прим. ТАСС), локализация - 20:22 (16:22 мск - прим. ТАСС). Предварительно, площадь пожара 400 кв. м", - сказал собеседник агентства.