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29 минут назад

Пьяный россиянин ворвался в дом к соседям и изрезал их ножом

Lenta.ru

На Урале 58-летний местный житель изрезал 58-летнего соседа и его 64-летнюю жену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области.

Пьяный россиянин ворвался в дом к соседям и изрезал их ножом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным ведомства, в мае пьяный фигурант ворвался в дом знакомых в поселке Кировградского городского округа. Из-за неприязни он напал с ножом на хозяина жилища, а затем на его пожилую супругу.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту в части 2 статьи 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия») и части 1 статьи 139 («Нарушение неприкосновенности жилища») УК РФ.

Ранее стало известно, что на Камчатке 19-летний житель из ревности ударил ножом двух подростков 13 и 14 лет

Происшествия,Следственный комитет,
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