Россиянин сообщил о минировании школы от имени друга из мести за долг

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 51-летнего местного жителя, который из мести другу сообщил о лжеминировании школы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

© Lenta.ru

По данным следствия, житель поселка Береговой решил отомстить другу, который отказывался возвращать долг его сожительнице. Обвиняемый от его имени позвонил на телефон единой диспетчерской службы и сообщил о минировании поселковой школы. Туда прибыла следственно-оперативная группа, проверила здание и не нашла взрывное устройство. Тогда силовики стали искать звонившегося и установили причастность местного жителя к ложному сообщению.