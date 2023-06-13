На территории санатория Минобороны РФ в Подмосковье упал дрон с камерой

На территории «Марфинского» санатория Минобороны РФ в подмосковных Мытищах упал беспилотник с камерой, сообщает Telegram-канал Shot.
По информации Telegram-канала, инцидент произошел вечером в воскресенье. Бесплиотник заметил охранник санатория, когда обходил территорию.
«Во время обхода территории около 19:00 [охранник] увидел летящий в небе квадрокоптер, который зацепился за ветки деревьев и упал на землю. Сотрудник тут же сообщил руководству и вызвал полицию», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дрон оказался серым квадрокоптером с четырьмя складывающимися винтами. На корпусе коптера была камера. Аппарат изъяли для изучения и разыскивают того, кто мог его запустить.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что ночью в лесу в Медынском районе обнаружили место падения предположительно еще одного беспилотника. По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет. На месте работали сотрудники экстренных оперативных служб.