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1 час назад

На территории санатория Минобороны РФ в Подмосковье упал дрон с камерой

Газета.Ru

На территории «Марфинского» санатория Минобороны РФ в подмосковных Мытищах упал беспилотник с камерой, сообщает Telegram-канал Shot.

На территории санатория Минобороны РФ в Подмосковье упал дрон с камерой
Фото: DepositphotosDepositphotos

По информации Telegram-канала, инцидент произошел вечером в воскресенье. Бесплиотник заметил охранник санатория, когда обходил территорию.

«Во время обхода территории около 19:00 [охранник] увидел летящий в небе квадрокоптер, который зацепился за ветки деревьев и упал на землю. Сотрудник тут же сообщил руководству и вызвал полицию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дрон оказался серым квадрокоптером с четырьмя складывающимися винтами. На корпусе коптера была камера. Аппарат изъяли для изучения и разыскивают того, кто мог его запустить.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что ночью в лесу в Медынском районе обнаружили место падения предположительно еще одного беспилотника. По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет. На месте работали сотрудники экстренных оперативных служб.

Происшествия,Владислав Шапша,Минобороны России,Горячая новость,
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