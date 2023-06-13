Летевший из Москвы Sukhoi Superjet экстренно сел в Самаре

Самолет Sukhoi Superjet с пассажирами на борту, следовавший из Москвы в Актау, экстренно сел в самарском аэропорту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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"Самолет, следующий по маршруту Шереметьево — Актау, экстренно совершил посадку в аэропорту Курумоч в Самаре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту произошла внештатная ситуация, однако не уточняется какая. Количество человек на борту также не уточняется.

9 июня сообщалось, что в Самаре экстренно сел самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга. По данным издания, 8 июня 2023 года около 12:00 аварийные службы получили сигнал с Boeing 737-800. Пилот сообщил, что на воздушном судне неисправна система турбонаддува. Пилоты смогли самостоятельно посадить судно, поэтому им не понадобилась помощь служб. В результате инцидента никто не пострадал.