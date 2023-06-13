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ТАСС: летевший из Москвы в Казахстан самолет экстренно сел в Самаре

Самолет Sukhoi Superjet с пассажирами на борту, следовавший из Москвы в Актау, экстренно сел в самарском аэропорту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Летевший из Москвы Sukhoi Superjet экстренно сел в Самаре
© Depositphotos

"Самолет, следующий по маршруту Шереметьево — Актау, экстренно совершил посадку в аэропорту Курумоч в Самаре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту произошла внештатная ситуация, однако не уточняется какая. Количество человек на борту также не уточняется.

9 июня сообщалось, что в Самаре экстренно сел самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга. По данным издания, 8 июня 2023 года около 12:00 аварийные службы получили сигнал с Boeing 737-800. Пилот сообщил, что на воздушном судне неисправна система турбонаддува. Пилоты смогли самостоятельно посадить судно, поэтому им не понадобилась помощь служб. В результате инцидента никто не пострадал.

3 июня представитель экстренных служб заявил, что пассажирский самолет сообщением Стамбул — Домодедово выполнил экстренную посадку в аэропорту Сочи из-за технических проблем.

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