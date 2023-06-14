Определены последствия для рыбы из-за столкновения танкеров на реке Лена

В результате столкновения двух танкеров на реке Лена в Иркутской области и попадания бензина в воду пострадает рыба. Такие последствия инцидента определил эколог Илья Рыбальченко, его слова передает телеканал «360».

© МСУТ СК / ТАСС

В результате столкновения танкеров в реку попал бензин, в который добавляют химические составы — присадки. Такие вещества покрывают поверхность реки, а затем они начинают растворяться.

По словам эксперта, произошедшее вызовет проблемы, связанные с существованием зоопланктона, фитопланктона, а также донных растений и рыб.

«После этого в пищевой цепочке пострадает обычная рыба, но не в больших количествах», — спрогнозировал Рыбальченко.