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Власти Египта хотят выставить в музее съевшую россиянина акулу

Власти Египта собрались мумифицировать и выставить в музее тигровую акулу, которая съела 23-летнего российского туриста в Хургаде, сообщает Telegram-канал Mash. На данный момент тушу акулы уже бальзамируют в Институте морских наук и заповедников Красного моря.

По информации канала, в желудке акулы после вскрытия были найдены останки туриста: туловище, голова и руки. Ноги рыбаки обнаружили в море.

Тигровая акула убила 23-летнего россиянина на пляже в египетской Хургаде 8 июня. Трагедия произошла в 30 метрах от берега, ее свидетелями стало множество людей. Жертве никто не успел помочь. По словам очевидцев, акула затащила молодого человека под воду и растерзала буквально за 20 секунд. Как рассказали отдыхающие, они уже замечали акулий плавник у пляжа в течение нескольких последних дней, но думали, что это дельфин.

Останки погибшего при нападении акулы в Египте россиянина передали для отправки на родину

Позже отец погибшего рассказал, что произошедшее с сыном является нелепым стечением обстоятельств. Мужчина отметил, что акула напала на молодого человека около пляжа, который считался безопасным. Все произошло за считаные секунды, добавил отец погибшего.

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