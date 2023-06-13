$82.64+0.5589.01+0.97

В московском парке 50-летний мужчина изнасиловал школьницу

На юге Москвы 50-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю школьницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

В московском парке 50-летний мужчина изнасиловал школьницу
© Zhivko Minkov / Unsplash

По данным ведомства, 10 июня в парке фигурант домогался ранее знакомой девочки, а затем надругался над ней.

Возбуждено дело по пункту «а» части 5 статьи 131 («Изнасилование») и пункту «а» части 5 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Отмечается, что россиянина задержали. Он частично признал вину. Сейчас решается вопрос о его аресте.

Кроме того, следователи проверят его на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Ранее в июне в Санкт-Петербурге педофил изнасиловал 14-летнюю школьницу и похитил у нее iPhone.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители