В московском парке 50-летний мужчина изнасиловал школьницу

На юге Москвы 50-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю школьницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

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По данным ведомства, 10 июня в парке фигурант домогался ранее знакомой девочки, а затем надругался над ней.

Возбуждено дело по пункту «а» части 5 статьи 131 («Изнасилование») и пункту «а» части 5 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Отмечается, что россиянина задержали. Он частично признал вину. Сейчас решается вопрос о его аресте.

Кроме того, следователи проверят его на причастность к совершению других аналогичных преступлений.