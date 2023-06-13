СК проведет проверку после убийства российского туриста в Стамбуле

Следственный комитет проведет проверку после убийства российского туриста в Стамбуле. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Председатель СК России А. И. Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства организовать процессуальную проверку по данному факту и во взаимодействии с МИД России принять меры к установлению обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 40-летний российский турист погиб утром 11 июня после драки с вымогателями, требовавшими у него телефон. По данным телеканала Haberturk, имя россиянина - Вячеслав Нечипорчук. Один из нападавших нанес россиянину удар ножом в область сердца, по дороге в больницу мужчина умер.