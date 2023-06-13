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СК проведет проверку после убийства российского туриста в Стамбуле

Следственный комитет проведет проверку после убийства российского туриста в Стамбуле. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

СК проведет проверку после убийства российского туриста в Стамбуле
© РИА Новости

"Председатель СК России А. И. Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства организовать процессуальную проверку по данному факту и во взаимодействии с МИД России принять меры к установлению обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 40-летний российский турист погиб утром 11 июня после драки с вымогателями, требовавшими у него телефон. По данным телеканала Haberturk, имя россиянина - Вячеслав Нечипорчук. Один из нападавших нанес россиянину удар ножом в область сердца, по дороге в больницу мужчина умер.

Генконсульство РФ в Стамбуле ранее сообщало, что гражданин РФ был обнаружен мертвым 11 июня в районе 16:00 в одном из переулков рядом с улицей Истикляль. Диппредставительство находится в контакте с турецкими правоохранительными органами и родственниками погибшего. В генконсульстве ТАСС сообщили, что проверят информацию о задержании подозреваемого.

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