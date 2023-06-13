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Подозреваемый в убийстве россиянина задержан в Стамбуле

В Стамбуле задержан подозреваемый в убийстве российского туриста. Об этом сообщает телеканал Haber Global.

Подозреваемого зовут Джихан К. В результате операции, проведенной в понедельник в стамбульском районе Байрампаша, мужчина был задержан и взят под стражу. После первичного допроса он доставлен в суд.

Напомним, 11 июня 40-летний российский турист Вячеслав Нечипорчук погиб в Стамбуле после драки с вымогателями, требовавшими телефон. Во время потасовки один из нападавших ударил россиянина ножом в область сердца. Нечипорчук скончался по дороге в больницу.

Позднее полиция задержала двух подозреваемых, участвовавших в драке. Против них возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве. В настоящее время дело находится в суде.

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