В Стамбуле задержан подозреваемый в убийстве российского туриста. Об этом сообщает телеканал Haber Global.

Подозреваемого зовут Джихан К. В результате операции, проведенной в понедельник в стамбульском районе Байрампаша, мужчина был задержан и взят под стражу. После первичного допроса он доставлен в суд.

Напомним, 11 июня 40-летний российский турист Вячеслав Нечипорчук погиб в Стамбуле после драки с вымогателями, требовавшими телефон. Во время потасовки один из нападавших ударил россиянина ножом в область сердца. Нечипорчук скончался по дороге в больницу.