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Неизвестный поджег релейный шкаф на ж/д дороге в Краснодаре

Неизвестный поджег релейные шкафы в краснодарском микрорайоне "Витаминкомбинат". Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Неизвестный поджег релейный шкаф на ж/д дороге в Краснодаре
© Depositphotos

По данным портала, злоумышленник предварительно облил оборудование жидкостью для розжига углей, после чего поджег, потом он скрылся с места преступления.

Огонь вовремя потушили, следов горения внутри шкафов не обнаружили. Инцидент не повлиял на ход поездов. В настоящее время поджигателя разыскивают.

Ранее Shot сообщал, что неизвестный поджег релейный шкаф в Чеховском районе Подмосковья.

Telegram-канал Baza информировал, что неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге на перегоне "Пискаревка – Ржевка" в Санкт-Петербурге поздно вечером 12 июня.

Также Shot сообщал, что правоохранители в Челябинске нашли диверсанта, который поджег два релейных шкафа на 35-м километре перегона Чурилово – пост Восточный в Ленинском районе в ночь на 12 июня.

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