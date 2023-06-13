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Инспектора ФСИН России поймали при перевозке семи килограммов наркотиков

В Перми правоохранительные органы поймали инспектора ФСИН России при перевозке семи килограммов наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инспектора ФСИН России поймали при перевозке семи килограммов наркотиков
©  Александр Казаков / Коммерсантъ

Сотрудники ДПС на 484-м километре трассы М7 «Волга» остановили автомобиль Haval для проверки документов. Полицейские заметили, что пассажир сильно нервничает в их присутствии. Тогда они досмотрели машину и нашли 24 свертка с веществом весом семь килограммов. Экспертиза установила, что в них находился мефедрон.

Нервничавший пассажир оказался сотрудником исправительной колонии № 12 управления ФСИН по Свердловской области. Он вместе с водителем задержан. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков. По данным следствия, сотрудник ФСБ планировал сбыть партию запрещенных веществ.

В настоящее время силовики устанавливают его сообщников, участвовавших в наркобизнесе.

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