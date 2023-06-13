Россиян осудили на 2,5 и 3 года лишения свободы за сбыт суррогатного алкоголя

В Оренбургской области супруги, торговавшие суррогатным алкоголем, были осуждены на 2,5 и 3 года колонии. Об этом пишет пресс-служба Советского районного суда Орска.

Массовое отравление опасным алкоголем произошло в Оренбургской области в 2021 году. Тогда от него погибли 35 человек, еще минимум 64 человек пострадали. По факту произошедшего было возбуждено 5 уголовных дел, связанных с производством суррогатного алкоголя, которые объединены в одно производство.

Следователи также обнаружили склад в Орске, с которого осуществлялся сбыт контрафактного алкоголя, а также пункт производства, разлива и хранения указанной продукции, откуда изъяли свыше 3 тыс. пустых пластиковых бутылок и 1279 — со спиртосодержащей продукцией. По факту массового отравления были задержаны три человека, подозреваемых в нелегальном сбыте поддельного алкоголя.

Вина супругов Архиповых в хранении, перевозке и сбыте алкогольной и спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности их смерть, была доказана. За совершение преступления, предусмотренного п.п. "а, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ, суд приговорил мужчину к 3 годам колонии общего режима, а женщину - к 2,5 годам колонии.

"С осужденных в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда: с Архиповой Н.В. - в размере 140 000 рублей, с Архипова И.А. - в размере 200 000 рублей", - говорится на сайте суда.

Кроме того, и муж, и жена должны выплатить по 200 тыс. руб. в качестве штрафа.