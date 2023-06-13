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Двоих экс-работников ОПК в Курской области обвинили в работе на разведку Украины

Два бывших работника оборонного предприятия предстали перед судом в Курской области по обвинению в передаче данных военной разведке Украины. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России на сайте спецслужбы.

Двоих экс-работников ОПК обвинили в работе на разведку Украины
© ТАСС

"Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность бывших работников организации оборонно-промышленного комплекса - граждан РФ, агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ), подозреваемых в передаче иностранной разведке технической документации и образцов изделий военного назначения, применяемых при создании вооружений и военной техники, используемых ВКС МО РФ, а также подготовке к совершению взрывов, направленных на повреждение объектов транспортной инфраструктуры - железнодорожных путей на территории Курской и Белгородской областей, используемых для снабжения подразделений ВС РФ, участвующих в специальной военной операции на Украине", - сообщили в ЦОС.

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