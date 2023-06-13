Двоих экс-работников ОПК обвинили в работе на разведку Украины

"Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность бывших работников организации оборонно-промышленного комплекса - граждан РФ, агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ), подозреваемых в передаче иностранной разведке технической документации и образцов изделий военного назначения, применяемых при создании вооружений и военной техники, используемых ВКС МО РФ, а также подготовке к совершению взрывов, направленных на повреждение объектов транспортной инфраструктуры - железнодорожных путей на территории Курской и Белгородской областей, используемых для снабжения подразделений ВС РФ, участвующих в специальной военной операции на Украине", - сообщили в ЦОС.