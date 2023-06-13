Пожар на рынке «Садовод» в Москве потушен

Информации о пострадавших не поступало. Огнём были охвачены три павильона.

Рынок «Садовод» расположен на МКАДе на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает 8 тысяч магазинов. Ежегодно «Садовод» посещают более 36,5 миллиона покупателей. Последние крупные пожары произошли на рынке в прошлом году и дважды в 2018-м.