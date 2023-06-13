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Shot: МВД проверяет украинского блогера Ивангая из-за критики спецоперации

МВД РФ проверяет украинского блогера Ивангая (настоящее имя Иван Рудской) из-за его националистических высказываний. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

Блогера Ивангая проверяют из-за националистических высказываний
© boredoneguy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Уточняется, что Ивангай записывал видео с критикой спецоперации России на Украине и сжигал 2000-рублевую купюру на видео в социальной сети TikTok, думая, что на ней изображен Крымский мост.

До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина также сообщала, что планирует заявить на Ивангая в полицию после жалоб россиян на рекламу онлайн-казино на его канале на YouTube.

Ивангай уехал из России в 2021 году, в последнее время жил на Украине. Ранее из-за интервью с Ивангаем штрафовали журналиста Юрия Дудя - в интервью с блогером усмотрели пропаганду наркотиков.

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