Блогера Ивангая проверяют из-за националистических высказываний

МВД РФ проверяет украинского блогера Ивангая (настоящее имя Иван Рудской) из-за его националистических высказываний. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.
Уточняется, что Ивангай записывал видео с критикой спецоперации России на Украине и сжигал 2000-рублевую купюру на видео в социальной сети TikTok, думая, что на ней изображен Крымский мост.
До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина также сообщала, что планирует заявить на Ивангая в полицию после жалоб россиян на рекламу онлайн-казино на его канале на YouTube.
Ивангай уехал из России в 2021 году, в последнее время жил на Украине. Ранее из-за интервью с Ивангаем штрафовали журналиста Юрия Дудя - в интервью с блогером усмотрели пропаганду наркотиков.
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