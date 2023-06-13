Блогера Ивангая проверяют из-за националистических высказываний

МВД РФ проверяет украинского блогера Ивангая (настоящее имя Иван Рудской) из-за его националистических высказываний. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

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Уточняется, что Ивангай записывал видео с критикой спецоперации России на Украине и сжигал 2000-рублевую купюру на видео в социальной сети TikTok, думая, что на ней изображен Крымский мост.

До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина также сообщала, что планирует заявить на Ивангая в полицию после жалоб россиян на рекламу онлайн-казино на его канале на YouTube.