$82.64+0.5589.01+0.97

В Британии задержали подозреваемого в убийстве трех человек

В британском Ноттингеме задержали подозреваемого в убийстве трех человек, сообщили в полицейском управлении графства Ноттингемшир.

В Британии задержали подозреваемого в убийстве трех человек
© РИА Новости

На проезде Илкестон-роуд около 4 утра по местному времени нашли два тела, туда вызвали полицию, после этого последовал вызов на другое происшествие на Милтон-стрит, там водитель фургона пытался задавить трех человек, сообщили в полиции, передает ТАСС.

Еще одного мужчину обнаружили мертвым на Магдала-роуд. Задержан 31-летний подозреваемый, его заключили под стражу.

До этого правоохранители перекрывали центр Ноттингема, в центр стягивали пожарные службы. О приостановке движения в центре города сообщали и компании-перевозчики.

Срочная новость

Обзор иноСМИ: призыв США наказать ЮАР из-за России и потери ВСУ бронемашин BradleyВ мире17 минут назад1

Деловая газета "Взгляд": главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители