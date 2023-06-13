В Британии задержали подозреваемого в убийстве трех человек

В британском Ноттингеме задержали подозреваемого в убийстве трех человек, сообщили в полицейском управлении графства Ноттингемшир.

На проезде Илкестон-роуд около 4 утра по местному времени нашли два тела, туда вызвали полицию, после этого последовал вызов на другое происшествие на Милтон-стрит, там водитель фургона пытался задавить трех человек, сообщили в полиции, передает ТАСС.

Еще одного мужчину обнаружили мертвым на Магдала-роуд. Задержан 31-летний подозреваемый, его заключили под стражу.