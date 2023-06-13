Бывшая солистка группы «Росичи» выпала из окна с дочерью

Певица Елизавета Кутурова, которая выступала в составе музыкального коллектива "Росичи", выпала с 10-го этажа. Вместе с артисткой из окна выпала ее пятилетняя дочь, передает "Столица С".

© Елизавета Кутурова/VK

Сообщается, что сначала из окна выпала дочь исполнительницы, ее доставили в реанимацию. После девочки и сама 34-летняя Кутурова выпала с 10-го этажа - она погибла на месте. Подробности произошедшего уточняются.

Отмечается, что накануне произошедшего Кутурова удалила свой аккаунт в социальных сетях. Супруг погибшей в момент смерти певицы находился в Москве.

"Сноха не злоупотребляла алкоголем. У нее было два высших образования. С сыном они жили хорошо. Своя квартира, обустраивали дом в деревне. Ничто не предвещало беды", - поделился свекор Кутуровой.

По словам родственника артистки, она недавно вернулась с похорон родственника в Тольятти.