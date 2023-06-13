Площадь пожара на калининградском полигоне увеличилась до 5 тысяч кв. метров

Пожар на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) в поселке Круглово Калининградской области распространился на площади 5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.
Старший помощник прокурора области Ксения Кейш сообщила, что сейчас горит вся территория полигона. Пожар начался 12 июня, изначально огонь охватил лишь 350 квадратных метров.
Кроме того, прокуратура Зеленоградского района и Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура начали проверку, в ходе которой будет дана оценка выполнения требований пожарной безопасности при эксплуатации указанного полигона, а также природоохранного законодательства.
В настоящее время в Калининградской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.
12 июня сообщалось, что в Калининграде загорелась крыша офисного здания завода "Кварц", расположенного на улице Мусоргского. Огонь занял площадь в 1300 кв. м.
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