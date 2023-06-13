Площадь пожара на калининградском полигоне увеличилась до 5 тысяч кв. метров

Пожар на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) в поселке Круглово Калининградской области распространился на площади 5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

© Shutterstock

Старший помощник прокурора области Ксения Кейш сообщила, что сейчас горит вся территория полигона. Пожар начался 12 июня, изначально огонь охватил лишь 350 квадратных метров.

Кроме того, прокуратура Зеленоградского района и Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура начали проверку, в ходе которой будет дана оценка выполнения требований пожарной безопасности при эксплуатации указанного полигона, а также природоохранного законодательства.

В настоящее время в Калининградской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.