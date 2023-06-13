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Суд ЛНР приговорил украинского бойца к 14 годам тюрьмы за стрельбу по мирному гражданину

Верховный суд ЛНР приговорил к 14 годам колонии строгого режима украинского бойца Нацгвардии, который выстрелил из противотанкового гранатомёта в сторону мирного жителя в Рубежном.

Суд ЛНР приговорил украинского бойца к 14 годам тюрьмы за стрельбу по мирному гражданину
© РИА Новости

Об этом сообщила Главная военная прокуратура.

Приговоре вынесен гранатомётчику 4-ой бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Руслану Галько.

«Установлено, что 26 апреля 2022 года Галько, находясь вблизи средней образовательной школы № 9 г. Рубежное Луганской Народной Республики, выстрелил из противотанкового гранатомёта иностранного производства ВНРУ-1 в направлении мирного жителя, который в результате попадания получил осколочные ранения различных частей тела», — сообщили в прокуратуре.

Галько осуждён по статьям о покушении на убийство и о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов.

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