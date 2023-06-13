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Воду из скважин в Голой Пристани признали непригодной для питья

Вода из пострадавшей от наводнения Голой Пристани непригодна для питья по бактериологическим и химическим показателям, заявил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Воду из скважин в Голой Пристани признали непригодной для питья
© РИА Новости

«Анализы по всем 9 скважинам, отобранным в Голой Пристани, показали, что пить её нельзя. Как по бактериологическим, так и по химическим показателям — это просто опасно для здоровья», — сообщил он.

По словам Алексеенко, пока что безопасно употреблять для питья и приготовления пищи только бутилированную воду.

Ранее глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил о начале работ по обеззараживанию местности после схода воды.

По словам Леонтьева, работы проводятся при содействии подразделений РХБЗ Минобороны России.

11 июня сообщалось, что вода полностью сошла с улиц Новой Каховки (Херсонская область), затопленной после разрушения украинскими военными дамбы Каховской гидроэлектростанции.

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