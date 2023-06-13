В Ленобласти 28-летнего мужчину задержали за изнасилование 8-летней дочери

Жительница Ленинградской области рассказала полицейским, что ее молодой человек изнасиловал свою собственную дочь. Об этом пишет Фонтанка.

По данным издания, в полицию 22-летняя жительница поселка Токсово обратилась в воскресенье, 11 июня. Девушка заявила, что ее 28-летний сожитель изнасиловал свою восьмилетнюю дочь.

Подозреваемого в совершении насильственных действий уже задержали, а полотенце и постельное белье из его дома забрали на экспертизу.

В настоящее время правоохранители решают вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела. Как пишет источник, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, а также был осужден по наркотической статье.