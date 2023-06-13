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Попытки продавцов спасти товар от пожара на рынке «Садовод» сняли на видео

Попытки продавцов московского рынка «Садовод» спасти вещи от огня сняли на видео. Запись опубликована в Telegram-канале издания Baza.

О пожаре на рынке «Садовод» стало известно 13 июня. На кадрах видно, как сразу несколько человек сбрасывают разложенные на прилавке и развешенные над ним вещи на асфальт. В это время другие торговцы сгребают товар руками и относят его от огня.

Ранее сообщалось об эвакуации людей с рынка.

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