На московском рынке «Садовод» снова произошел пожар. Посетителей эвакуируют. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.

Как уточняется, загорелись торговые павильоны в восьмом ряду. В настоящий момент происходит эвакуация посетителей. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, за последнее время это уже не первый пожар на этом рынке. 27 мая возгорание произошло на 25-й линии «Садовода», там горели три торговых павильона. Площадь возгорания составила 50 кв. м. В результате ЧП никто не пострадал.