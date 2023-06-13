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Россиянка избивала новорожденного сына в больнице и попала под суд

В Архангельской области суд рассмотрит дело 26-летней местной жительницы, истязавшей новорожденного сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянка избивала новорожденного сына в больнице и попала под суд
© Влад Некрасов / Коммерсантъ

По данным ведомства, в ноябре 2022 года женщина лежала в больнице после родов и из-за неприязни к младенцу избивала его руками. Сотрудники медицинского учреждения заметили ссадины на теле малыша и обратились в полицию.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии») и статьи 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним») Уголовного кодекса РФ.

Отмечается, что мальчика изъяли из семьи. Сейчас он находится в больнице.

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