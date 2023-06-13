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На нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре вспыхнул новый пожар

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Краснодаре вспыхнул новый пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash

На НПЗ в Краснодаре вспыхнул новый пожар
© РИА Новости

По данным канала, пламя охватило 10 квадратных метров. Сейчас огонь локализован. Причина та же — технологический сброс газа на факельный стояк. На месте происшествия продолжают работать спасатели.

В Краснодаре назвали причину пожара на НПЗ

Ранее 13 июня стало известно, что на НПЗ на улице Захарова начался пожар. Оперштаб сообщил, что причина случившегося - технологический сбой на факельном стояке.

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