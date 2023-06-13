На НПЗ в Краснодаре вспыхнул новый пожар

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Краснодаре вспыхнул новый пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash

По данным канала, пламя охватило 10 квадратных метров. Сейчас огонь локализован. Причина та же — технологический сброс газа на факельный стояк. На месте происшествия продолжают работать спасатели.