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Стало известно, сколько жителей Белгородской области остаются без света из-за обстрелов

Замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев заявил, что более 3 тыс. жителей приграничных районов региона остаются без электричества из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

Стало известно, сколько жителей Белгородской области остаются без света из-за обстрелов
© РИА Новости

По его словам, в приграничных районах частично без электричества остаются шесть населенных пунктов, включая город Шебекино. Еще шесть населенных пунктов обесточены полностью.

"Всего, по данным МЧС, у нас 3 394 человека отключены от электроэнергии", - пояснил Полежаев.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков говорил, что порядка шести тысяч жителей Шебекинского городского округа находятся в пунктах временного размещения.

По его словам, всего по области работает 47 ПВР в 10 округах и районах области.

До этого Гладков сообщал об обстреле ВС Украины из минометов села Дроновка.

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