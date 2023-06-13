Стало известно, сколько жителей Белгородской области остаются без света из-за обстрелов
Замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев заявил, что более 3 тыс. жителей приграничных районов региона остаются без электричества из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в приграничных районах частично без электричества остаются шесть населенных пунктов, включая город Шебекино. Еще шесть населенных пунктов обесточены полностью.
"Всего, по данным МЧС, у нас 3 394 человека отключены от электроэнергии", - пояснил Полежаев.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков говорил, что порядка шести тысяч жителей Шебекинского городского округа находятся в пунктах временного размещения.
По его словам, всего по области работает 47 ПВР в 10 округах и районах области.
До этого Гладков сообщал об обстреле ВС Украины из минометов села Дроновка.
Обзор иноСМИ: призыв США наказать ЮАР из-за России и потери ВСУ бронемашин BradleyВ мире16 минут назад1