Власти Украины оценили ущерб от разрушения Каховской ГЭС в €1,5 млрд. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин.

По его словам, оценка была дана после заседания комитета Верховной рады Украины по вопросам экологической политики.

«Ориентировочная сумма ущерба окружающей среде из-за подрыва Россией Каховской ГЭС уже составляет более 1,5 млрд евро», — отметил политик.

Прокудин пояснил, что под водой оказались около 55 тыс. га леса. Вода, которой затопило территорию области, теперь непригодна для использования, при том, что ее хватило бы, чтобы поить весть мир в течение двух дней.

Он добавил, что после разрушения плотины Каховской ГЭС без вести пропавшими числятся 35 человек, включая двух детей.

Ранее в экстренных службах Херсонской области сообщали, что спасатели обнаружили тело женщины 1950 года рождения после прорыва Каховской ГЭС и масштабного затопления.