Трое рабочих погибли на предприятии в Курганской области

В Курганской области трое рабочих погибли на производстве во время ремонта цехового оборудования. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по региону.

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Инцидент случился в одном из цехов предприятия Кетовского района утром в понедельник, 12 июня. По данным ведомства, в момент своей гибели трое рабочих занимались ремонтом оборудования, предназначенного для утилизации отходов мясного производства.

Как показала проверка, все потерпевшие скончались от высокой концентрации токсичных газов в помещении.

К настоящему времени по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, руководство завода могут обвинить в нарушении правил охраны труда, по ч.3 ст.143 УК РФ. Следователи проводят опрос свидетелей и изучают документацию по соблюдению техники безопасности на производственном объекте.