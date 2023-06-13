Задержанный ФСБ за нападение на Дагестан попал на видео

ФСБ показала видео с задержанным членом банды Шамиля Басаева , участвовавшего в нападении на Дагестан в 1999 году. Запись публикует РИА Новости .

На кадрах видны сотрудники спецназа ФСБ, которые спускают мужчину с трапа самолета. Его увозят на служебном автомобиле в суд.

13 июня сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Ставропольского края Рустама Ярбулдыева 1977 года рождения в аэропорту Минеральных Вод. По данным спецслужб, в августе 1999 года он участвовал в составе банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба в нападении на Ботлихский район Дагестана с целью захвата власти.