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На железной дороге в Подмосковье произошла диверсия

Неизвестный поджег релейный шкаф на железной дороге в Чеховском районе Подмосковья, сообщает Telegram-канал Shot.

На железной дороге в Подмосковье произошла диверсия
© РИА Новости

По данным Telegram-канала, инцидент произошел возле поселка Чепелево.

"Пожар заметил машинист поезда МоскваАнапа на 67-м километре перегона Столбовая – Чехов в ночь на 11 июня. Он сразу же доложил об этом в экстренные службы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что шкаф успел выгореть полностью. На месте пожара были обнаружены три окурка и пустая пачка из-под сигарет Malboro. Кроме того, у релейного шкафа обнаружили антивандальные замки и этикетку от бутылки с айраном.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Поджигателю грозит до одного года тюрьмы, его ищут.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге на перегоне "Пискаревка – Ржевка" в Санкт-Петербурге поздно вечером 12 июня.

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