На железной дороге в Подмосковье произошла диверсия

"Пожар заметил машинист поезда Москва – Анапа на 67-м километре перегона Столбовая – Чехов в ночь на 11 июня. Он сразу же доложил об этом в экстренные службы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что шкаф успел выгореть полностью. На месте пожара были обнаружены три окурка и пустая пачка из-под сигарет Malboro. Кроме того, у релейного шкафа обнаружили антивандальные замки и этикетку от бутылки с айраном.