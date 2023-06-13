На железной дороге в Подмосковье произошла диверсия
Неизвестный поджег релейный шкаф на железной дороге в Чеховском районе Подмосковья, сообщает Telegram-канал Shot.
По данным Telegram-канала, инцидент произошел возле поселка Чепелево.
Отмечается, что шкаф успел выгореть полностью. На месте пожара были обнаружены три окурка и пустая пачка из-под сигарет Malboro. Кроме того, у релейного шкафа обнаружили антивандальные замки и этикетку от бутылки с айраном.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Поджигателю грозит до одного года тюрьмы, его ищут.
Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге на перегоне "Пискаревка – Ржевка" в Санкт-Петербурге поздно вечером 12 июня.
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